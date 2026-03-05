侍ジャパン公式が3月3日、Xを更新。同日に開催された侍ジャパン-阪神の強化試合での円陣風景の動画を投稿した。

投稿されたのは、試合前の円陣声出しの様子。コーチの松田宣浩（42）が「楽しんでいきましょう」と声掛けをした後、北山亘基（26）がセレブレーションポーズを改定したことについて説明した。

北山は2日のオリックス戦で披露した“お茶ポーズ”が流行らなかったと説明したのち、「新しいポーズはお茶点てポーズで行きます」と手のひらの上でもう一方の手をくるくる回す“お茶点て”ポーズを披露した。大谷翔平（31）含め、聞いている選手からは「おー」と歓声が上がり、笑みがこぼれていた。

この投稿にはXユーザーから「かなり考えたんだろうなぁ」「面白過ぎるやろ」「WBCたくさんお茶点てましょう」「さすが北山教授です」「大谷パイセンの無茶振り応えてて偉いなぁ…」「北山がヌートバーの代役になるの誰が想像できんねん」といったコメントが寄せられた。