イングランド代表DFのハリー・マグワイアに、15か月の執行猶予付き判決が下された。３月４日に英公共放送『BBC』が報じている。 2020年８月にギリシャのミコノス島を訪問したマグワイアは、ナイトクラブでケンカなどのトラブルを起こし、その場に駆けつけた警察官へ暴力を振るったとして逮捕。暴行や公務執行妨害などの罪で起訴され、21か月10日の執行猶予付きの判決が下された。