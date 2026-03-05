【講師】

伊東 勤 先生

内川聖一 先生

伊東 勤 先生

1981年のドラフト会議で西武から1位指名を受け、西武へ入団。

1985年には124試合に出場し打率.258、13本塁打、62打点の成績でリーグ優勝に貢献。ベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞。

2003年現役引退し、2004年より西武監督を務める。

監督1年目レギュラーシーズン2位からプレーオフ、日本シリーズを勝ち進み、2年ぶりのリーグ優勝と12年ぶりの日本一を達成。

2007年には西武監督を辞任。

解説者になるも2008年11月15日には監督原辰徳の要請で2009年WBC日本代表総合コーチに就任して、日本の連覇に貢献。

2012年には韓国チームの監督に復活し、その年10月千葉ロッテマリーンズの監督に就任し2017年まで勤めた。

内川聖一 先生

2000年11月17日に行われたプロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから1巡目指名を受けて入団。

その後、福岡ソフトバンクホークス、東京ヤクルトスワローズで活躍し、首位打者を2回獲得。

2008年には右打者史上最高打率を記録した。日本代表でも主力を務め、2009年大会から3大会連続でWBCに出場し世界一も経験した。

2023年、独立リーグの大分B-リングスでプレーし、同年に引退。

現在は解説者などのメディア活動など、幅広く活躍している。

伊東 勤先生と内川聖一先生が、WBCでの経験をもとに組織論を解説。

＼チームに実現可能なイメージを与える／

第1回大会、メジャーのスーパースター揃いのアメリカ代表を前に緊張する侍ジャパン。

そこでイチロー選手は「アメリカ代表も同じ人間だ。大したことない」と鼓舞し、見事第1打席で先頭打者ホームランを放つ！

リーダー自らが行動で「勝てる」というイメージを示すことで、チームに強い信頼と勢いが生まれた。

＼「勝ちたい」ではなく、どう勝ちたいかが大切／

第2回大会の合宿初日 イチロー選手が放った「向こう30年、日本にはちょっと手が出せないなという感じで勝ちたい」という名言。これに反応した韓国に１次、2次ラウンドで連敗するも、準決勝で三たび激突。

王監督が不振の福留選手を代打に起用して放った起死回生の2ランホームランなどで、見事6-0で快勝。

ただ勝つだけでなく、明確な目標を持つことが重要。

＼決めたことを正解にする／

第2回大会決勝の重要な場面で、９回裏 抑え経験の少ない当時22歳のダルビッシュ投手を起用した原監督。同点に追いつかれてしまうが、原監督は決断を信じ続け、10回表のイチロー選手の勝ち越しタイムリー、その裏を見事ダルビッシュ投手が抑えて世界一に輝く。

誰にも正解はわからない中で、一度決めたことに対してチーム全員で最善を尽くす姿勢が大切。

＼当たり前を変えない姿勢から信頼が生まれる／

第2回大会、決勝まで大不振に苦しんでいたイチロー選手。しかし、彼は誰よりも早く球場に来て練習をするという「当たり前のこと」を一日も欠かさなかった。迎えた決勝の延長10回、重圧の中で放った伝説の決勝タイムリーは、変わらぬ姿勢を貫いたからこそ生まれた奇跡。

不振に苦しみながらも準備を怠らなかったイチロー選手の姿勢が、決勝打を生みだした。

＼怒りを力に変える／

第1回大会のアメリカ戦で起きた「世紀の大誤審」。犠牲フライでの西岡選手の生還が、アメリカ側の抗議でアウトに覆る。王監督の猛抗議も実らず逆転負けを喫したが、侍ジャパンはこの怒りをすぐさま切り替え、勝つためのエネルギーに変換して、初代チャンピオンへと駆け上る。

怒りをすぐ切り替え、チームの団結力に繋げる。

番組公式 X（旧Twitter） もチェック！