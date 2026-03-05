春のセンバツに75年ぶりに出場する、長崎西高校 野球部の壮行式が行われました。

チームは「甲子園で校歌を歌えるように頑張る」と、聖地での勝利を誓いました。

【NIB news every. 2026年3月3日放送より】

応援団の気迫あふれるエールを受けた「長崎西高 野球部」。

春の選抜高校野球大会の21世紀枠として、75年ぶり2回目の出場を決めています。

壮行式ではセンバツ旗が授与されたほか、

初村 一郎校長が45年前の夏の甲子園で、元プロ野球選手の工藤公康さん擁する 愛知代表「名古屋電気(現：愛工大名電高)」にノーヒットノーランを喫したことに触れ、「先輩たちの積年の思いを晴らしてHランプを灯し、甲子園の忘れ物を取り返してきてほしい」と激励しました。

（桑原 直太郎主将）

「西高の校歌を甲子園で歌えるように頑張ってくるので、応援お願いします」

去年秋の九州大会でベスト8入りした長崎西。

1月のセンバツ選考委員会では、「短い練習時間の効率化」や「マネージャー自作のアプリで相手校の分析を行っている」などが評価。

わずか2校だけが選ばれる 21世紀枠の切符を掴み取りました。

（桑原 直太郎主将）

「ピッチャーを中心とした堅い守りから走塁で相手を崩して点をとって、自分たちの野球をして甲子園で勝てるように頑張る」

県内からは「長崎日大」とのダブル出場となる今年のセンバツ。

6日(金)午前9時から組み合わせ抽選会が行われ、19日(木)に開幕します。