レバーハンドル式のドアをいとも簡単に開けてしまう猫さん。そんな猫さんを見て、飼い主さんがイタズラをすると、まさかの可愛い反応が返ってきたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で35万再生を突破し、「え？なんで？って顔しますね」「可哀想でかわいい」「毎回新鮮な顔でえ？ってなってんの可愛い好き」といったコメントが寄せられました。

【動画：自力でドアを開け、部屋の外に出ようとする猫→イタズラしてみたら…犯人に気づいた瞬間の『リアクション』】

ドアを自力で開けられる超人猫

TikTokアカウント「みみとしゃちょー」に投稿されたのは、飼い主さんがマンチカンの「しゃちょー」くんにイタズラした時の様子。しゃちょーくんは自力でレバーハンドル式のドアを開けることができる、スーパー猫さんです。

ある日、そんなしゃちょーくんがドアを開けようとしているのを飼い主さんが発見。そこでドアの近くで寝転んでいた飼い主さんは、しゃちょーくんが開けたドアを閉めてみることにしたそう。

そんな飼い主さんの計画など知る由もなく、しゃちょーくんは意気揚々とジャンプ！すると、見事ドアを開けることに成功。そのままドアから部屋を出ようとしたのですが…。

ドアが閉まっていてあたふた

なんとドアが閉まっていて部屋から出られず。もちろん、飼い主さんが閉めたからですが、しゃちょーくんはなぜドアが閉まったのか分かっていなかったよう。「え、なんで閉まってるにゃ？」と驚いた表情を浮かべていたそうで、キョトン顔がとても可愛いです。

そこでしゃちょーくんは、もう一度ジャンプしてドアを開けることに。成功率100％でドアを開けることに成功したしゃちょーくんですが、またまた飼い主さんがドアを閉めちゃいました。ただ、その様子をしゃちょーくんは見逃していなかったようです。

ドアを閉めた犯人、見つけたにゃ！

飼い主さんがドアを閉めたことが分かったしゃちょーくんは、ジーっと飼い主さんを見つめてきたのだとか。「何でそんなことするにゃ…？」と言いたげな表情をしていたそうです。部屋から出られなくて可哀想なしゃちょーくんですが、そんな姿も愛らしくてたまりません…！

結局、犯人を見つけたしゃちょーくんは部屋から出るのをやめて、どこかへ行ってしまったそう。大ジャンプでドアを開けられる超人的なしゃちょーくんなのでした。

投稿には「猫の「あれ？今閉めた？」って表情好き」「なんで閉まるか理解できてない感じがかわいい」「一回で開けられるの凄い」「やりたくなる気持ちめっちゃ分かる」「もう引っ掻いたれw」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「みみとしゃちょー」では、今回ご紹介した猫しゃちょーくん、一緒に住む白黒猫のみみちゃんの様子が多数投稿されています。

