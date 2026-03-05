プロにシャンプーをしてもらい、乾かしてもらっていた子猫。あまりにも気持ち良すぎた結果、可愛すぎるポージングを披露してくれたそうで…？

多くの反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「なんてかわいいんだ～～～」「悶絶♡」「ずーっと見てられます！」といったコメントが寄せられています。

【動画：プロにシャンプーをしてもらう子猫→乾かしてもらっている最中に…『まさかのポーズ』】

前準備もしっかりと

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』に投稿されたのは、プロのキャットグルーマーみーちゃん先生が、エキゾチックショートヘアの子猫「隼人」くんをシャンプーした時の様子です。

まずはシャンプー前のお手入れから。爪切りや手前限定の耳掃除にブラッシングを手早く行い、クレンジングクリームを目元や脂が出やすい箇所に塗っていったそう。みーちゃん先生に安心して身を任せている隼人くんが微笑ましいです。

プロの技が光るシャンプータイム

いよいよシャンプーですが、シャワーの音などで驚かせないように予め桶にお湯を溜めておくこと、手を離さないで暴れさせず、でも押さえつけないで優しく扱ってあげることがお家で洗う時のコツなのだとか。顔は優しく丁寧に無理はせず、体はしっかりと洗うといいそうです。

生まれた時から育まれた信頼関係から、とってもお利口さんな隼人くん。泡を流している時に思わずジャンプしてしまったものの、みーちゃん先生は「すごーい、ジャンプできたね～」と慌てないのはもちろん手も離さず、さすがの対応を見せてくれたといいます。

気持ち良すぎて…

愛らしいおくるみ姿で登場した隼人くんは、乾かし作業へ。安定感のある抱っこや、ブラシや手で撫でてあげるなど、リラックスしてもらうことがポイントだというみーちゃん先生。隼人くんもみるみるうちにうっとりとした表情となり、さらに足を撫でられると…。

気持ち良さのあまり右足が上に向かってピーン！絶妙な表情とピンクの肉球を見せた可愛すぎるポーズが、なんともたまりません。こうしてツヤツヤピカピカに仕上がった隼人くんなのでした。

投稿には「隼人くん最初から最後まで可愛すぎる♡」「ちんまりおくるみされてるの本当かわいいw」「なんって大人しい子猫ちゃん！先生との信頼関係ですねぇ」「みーちゃん先生凄すぎる」「スペシャルエステコースを楽しんでいるかのようでしたね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』では、お手入れ方法など猫さんに関する様々なことを紹介した動画が投稿されています。みーちゃん先生のシャンプー動画もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「キャットグルーマーTV」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。