５月末で活動終了する「嵐」が５日、公式ユーチューブで、新曲「Ｆｉｖｅ」のミュージックビデオ（ＭＶ）を公開した。４日の新曲配信リリースに続き、２日連続での新コンテンツ解禁となった。

４日０時から配信された新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」は、デビュー曲と同じ４分２７秒の楽曲。嵐らしい前向きで爽やかな曲調と歌詞で、ＳＮＳでは「変わらない５人の歌声、新曲なのに安心感があって涙が出た」「めっちゃいい曲」などと反響を呼んだ。

５日午後９時には、同曲ＭＶが解禁された。新作ＭＶの公開は、「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」（２０２０年１１月３日公開）以来、１９４８日ぶりとなる。立て続けの新作コンテンツ解禁でファンを喜ばせた。

ＭＶは、デビューから１０年と２０年の節目に発売されたアルバムなどに登場したワゴン車を彷彿（ほうふつ）とさせる、“ＡＲＡＳＨＩ”の文字と「５」の数字が装飾されたバスに乗って、５人が和気あいあいと歌唱。仲むつまじげな様子と、ラストシーンも５人が同じ方向を向いた状態でバスが進む姿に、ファンからは「あまりにも嵐らしい」「嵐だー！おかえり」「泣いちゃう」との声が上がった。

集大成となる同曲で快挙を達成した。この日発表された「４日付オリコンデイリーランキング」の再生数とダウンロード数で１位を獲得したことが明らかに。配信初日に各ストリーミングサイトで３２０万８８５７回再生、７万４２５５ダウンロード（いずれも４日付オリコン調べ）を記録。再生数、ダウンロード数ともに自己最高を更新した。

配信開始日初日の再生数としては、これまで首位だったＢＴＳ「Ｆｉｌｍ ｏｕｔ」（２８６・２万回、２１年４月２日）を上回り、オリコン史上最高記録となった。１３日にはラストツアー（５月３１日まで）の開幕を控えており、嵐とファンの熱量はさらに加速していきそうだ。