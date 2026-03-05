岩本洋調教師（８１）＝川崎＝が、３月３１日付で引退する。

父は名ジョッキーにして、名トレーナーだった岩本亀五郎氏。戸塚から競馬場が移転した１９４９年、父とともに川崎にやってきたが、当時は小向練習場が一杯で、岩本厩舎は競馬場と道を隔てた“外厩”として構えていた。

今でこそマンションが立ち並ぶ川崎だが、「その頃は家なんて、全然ないからね。競馬場の周りで馬の運動もできたし、うちの厩舎からレースが見えたよ」と岩本調教師は懐かしむ。のどかな風景が広がっていた。

少年時代は野球に打ち込んでいたという洋少年。競馬の世界を目指したのは、高校３年生の夏。進路を考えた時だった。父の言葉は「まずは、ジョッキーになってからだ」だった。スポーツで鍛えた体を騎手仕様に絞り込むのは、現役騎手時代も含め相当な苦労を強いられた。「飲まず食わずで絞るところがない状態なのに、風呂でさらに汗を取るんだから。もう大変。我慢に我慢を重ねる騎手生活だった」と振り返る。

騎手引退後、１９８０年６月１７日に調教師としてデビュー。２０１９年に東京ダービーを制したヒカリオーソなどを育てあげた。押しも押されもせぬ名伯楽となったいま、「若い調教師は、セリなどで分からないことがあれば聞きにくるし、ほんとうに熱心。何も心配していない」と後輩たちに期待している。

引退後も「何かしら馬に携わる仕事を」と生涯現役ホースマンを宣言している岩本師。川崎開催に管理馬を送り出すのは６日９Ｒのゴールデンカガヤが最後となるが、トレーナー生活最終日の３月３１日、船橋の京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１に、２０年の羽田盃馬、ゴールドホイヤーで参戦する予定だ。（浩）