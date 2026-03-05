Ｊ１柏は５日、柏市内で次戦の千葉戦（７日・フクアリ）へ向けた調整を非公開で行った。千葉とのプレシーズンマッチ・ちばぎん杯（２〇１）で決勝弾を決めたＭＦ久保藤次郎は「（ちばぎん杯とは）全く別の戦いになる。相手も相当気合が入っていると思いますし、のみ込まれないように、さらに上回っていく。謙虚に、チャレンジャーのつもりで行かないといけない」と気を引き締めた。

久保は前節のＦＣ東京戦（２〇０）で、リーグ１位のハイインテンシティ走行距離（時速２０キロ以上での走行距離）である１・９０４キロを記録。縦横無尽にピッチを駆け巡り、開幕からの連敗脱出に貢献した。昨季、リーグ３位のスプリント回数（時速２５キロ以上で１秒以上走った回数）を誇った快足ウィンガーは、中学時代にグランパスみよしＦＣでの活動の傍ら、陸上部にも在籍。朝は陸上部での朝練、午後はサッカーの練習をこなし、走力と体力に磨きをかけた。久保は「自分はそこが売り。自分のサッカー選手としての価値はそこにある」と話した。

リカルド・ロドリゲス監督が掲げる「攻守にわたって完成度の高いパーフェクトなチーム」を志向するために、走力は欠かせない要素だ。２位と躍進した昨季は、リーグ１位のボール保持率を記録した上で、走行距離でもリーグ１位をマーク。１試合の平均スプリント数もリーグ３位で、久保は「自分たちのベース。ボールを回すためには１人１人がポジショニングを取り直し、細かい動きを取り続けないといけない。自分たちは立ち位置でボールを回しているように見えて、実はみんなすごく走ってボールを回している」と語る。

チームは開幕から３連敗と出遅れたが、苦戦した理由の１つが走行距離を含めたプレーの強度の低下だった。開幕３連敗を喫した第３節の終了時点で、１試合の平均スプリント回数はリーグ１７位。走行距離も、第２節の東京Ｖ戦（１●２）と第３節の鹿島戦（０●２）で相手を下回った。

久保は「（チームとして）絶対に走れる能力があるのに、それを出せなかった。ポジショニングを取り続けるとか、アグレッシブに守備へ行くのは意識の問題」と指摘。「まだ脳みそが眠っていた」とも表現すると「（昨季から）何か落ち着いちゃったというか、ぬるっとシーズンに入った感は否めない」と振り返った。

開幕はやや出遅れたが、徐々に調子を取り戻しつつある。前節のＦＣ東京戦ではチーム全体で走行距離、スプリント回数ともに相手より高い数値を記録。リーグ屈指の走力を持つ相手に走り勝ち、昨季の強さの一端をのぞかせた。久保も「課題はたくさんあるが、やっぱり自分たちはこれだよな、と思った。ボールを回すだけではなく、守備もアグレッシブに行き、ボールを回すためにポジショニングも取り、泥臭く戦うのは去年もやっていた。ただきれいにボールを回すことばかりフォーカスしていてはダメだと、改めて確認できた」と、手応えを語った。リカルドサッカーの根幹を再び詰め、７年ぶりの千葉ダービーを制す。