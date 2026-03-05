５日、雪化粧した天壇公園の祈年殿を見学する観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

【新華社北京3月5日】中国北京市で4、5両日、降雪が観測された。

５日、雪化粧した天壇公園を見学する外国人観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

５日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）

５日、観光客でにぎわう景山公園。（北京＝新華社記者／謝羗）

５日、雪化粧した天壇公園を見学する観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）

５日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）

５日、北京市東城区を流れる玉河の雪景色。（北京＝新華社記者／李欣）

５日、北京市の宣武門西大街で雪景色を撮影する歩行者。（北京＝新華社記者／陳曄華）

５日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／謝羗）

５日、北京市の宣武門近くに広がる雪景色。（北京＝新華社記者／陳曄華）

５日、景山公園で雪景色を楽しむ人たち。（北京＝新華社記者／謝羗）

５日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）

５日、雪化粧した首鋼園。（北京＝新華社記者／張晨霖）

５日、雪化粧した天壇公園。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）