【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】華麗ターン＆極上パス→誤審判定（リプレイあり）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、極上のテクニックで決定機を演出。しかし、まさかの判定で笛が吹かれ、実況・解説陣も思わず声を上げた。

オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは、日本時間3月4日にグループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦した。

最終ラインに7人が並ぶこともあるほど文字通り“ガチ引き守備”の相手に対し、日本が圧倒的にボールを支配する展開の中、右インサイドハーフで出場した長谷川は持ち前のテクニックで再三チャンスを創出。61分にMF谷川萌々子が先制点を決め1−0とリードして迎えた83分にも、背番号14の華麗な足技が光った。

途中出場のDF守屋都弥がペナルティーエリアの右に侵入してマイナスの横パスを送る。これを戻りながら受けた長谷川は、右足の足裏を使う華麗なターンで前を向く。そのまま前線へ走り込んだ守屋へ向けて、ふわりとしたチップキックで絶妙な浮き球のパスを通した。

これを受けた守屋は、中央へダイレクトパスを供給。走り込んだFW田中美南が飛び込んだが、惜しくも相手GKワン・ユーティンにボールを弾かれ、そのままDFに大きくクリアされてしまった。さらに直後、副審がフラッグを上げてオフサイドの判定となり、チャイニーズ・タイペイのボールで試合再開となった。

しかし、直後に中継で流れたリプレイ映像を見ると、パスが出た瞬間にチャイニーズ・タイペイのDFチャン・チーランがディフェンスラインを崩しており、抜け出した守屋は完全にオンサイドだったことが判明する。チャン・チーランの位置は副審から見ると一番奥側で、その前に複数選手がいて隠れていたからか、見逃していたようだ。

リプレイ映像に実況解説席が反応

これを見たDAZNの実況・西達彦氏が「あれ…？手前が残っています。（オフサイドは）ないですね」と反応すると、解説を務めた岩清水梓さん（元なでしこジャパンDF）も「ないないない！ゴールまで行ったらオフサイドなしだったでしょうね」と続け、まさかの“誤審”にツッコミを入れた。

今大会はVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が導入されているが、当該シーンはゴールに繋がっていないため、VARの介入条件を満たしていなかった。岩清水さんが指摘した通り、仮に田中のシュートが決まってゴールネットを揺らしていれば、副審がフラッグを上げても必ずVARのチェックが入るため、判定が覆ってゴールが認められていた可能性が高いシーンだった。

なお、なでしこジャパンは後半アディショナルタイムにもFW清家貴子が追加点を挙げて2−0で勝利。苦しみながらも初戦で白星を飾った。3月7日のグループステージ第2節ではインド女子代表と対戦する。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

