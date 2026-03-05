『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「宅配BOX開けてプラモデル窃盗か 元運送業の男を逮捕」についてお伝えします。

◇

5日朝、窃盗の疑いで検察に身柄を送られたのは、元運送業の宮田健輔容疑者（31）。

配達中に、宅配ボックスに保管された荷物を勝手に開けて盗んだ疑いがもたれています。

盗まれたのは、ガンダムのプラモデル1個。時価6000円相当です。この“ガンプラ”、宮田容疑者が自分で配達したものではありませんでした。

警視庁によると去年9月、別の宅配業者が東京・大田区のマンションを訪れ、“ガンプラ”をエントランスに設置された宅配ボックスへ配達。

その際、宅配ボックスの暗証番号を設定し、その番号を不在票に記載して届け先のポストに投かんしたといいます。

届け先の40代の男性は帰宅すると不在票を確認し、暗証番号を入力。しかし、宅配ボックスは開かず、不審に思った男性から相談を受け警視庁が防犯カメラを確認すると…。

男性が帰宅する前に、宮田容疑者が宅配ボックスを開け、“ガンプラ”を持ち去る様子が映っていたというのです。

このとき、不在票に書かれた暗証番号を確認する様子はなかったという宮田容疑者。

警視庁は、どうやって宅配ボックスを開けたのか調べています。

宮田容疑者は、「覚えていない」と容疑を否認。

一方、これまで宮田容疑者が扱った荷物が「届かなかった」という相談が数件あったということで、警視庁が関連を調べています。