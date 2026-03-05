『オリエント急行殺人事件』『マトリックス』などBS10で無料放送

2026年3月、BS放送局「BS10』では、トム・クルーズ主演法廷ミステリー、キアヌ・リーヴス主演大ヒットSFアクションやレオナルド・ディカプリオ主演ミステリアスな青春映画まで全て無料で放送！

地上の楽園と呼ばれる伝説の孤島“ザ・ビーチ”を巡る若者たちの倦怠と狂乱を描いたミステリアスな青春映画から、斬新な設定と奇抜な映像表現で、ウォシャウスキー姉妹の名を一躍世界的なものとした大ヒットSFアクションまでバラエティに富む幅広い映画ラインアップをご用意、全て無料放送にてお届け！

映画を愛する芸能人らによる解説トークが大好評の『舘ひろし シネマラウンジ』（毎週金よる6：30）、『加藤浩次とよしひろのサタデーシネマ』（毎週土あさ8：00）の番組などにて放送する。

2026年3月「BS10」無料放送の映画

『ザ・ビーチ』（字幕）

3月6日（金）よる6：30



© 2000 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『アイデンティティー』（吹替）

『トレインスポッティング』のダニー・ボイル監督、レオナルド・ディカプリオ主演、伝説の楽園を求めるミステリアスな青春映画。

3月7日（土）あさ8：00



(c) 2003 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved

『明日に向って撃て！』（字幕）

『ナイト＆デイ』などのヒットメイカーであるジェームズ・マンゴールド監督による“どんでん返し”の代表格に挙げられることの多いサスペンス・ミステリー。

3月13日（金）よる6：30



(c) 1969 Twentieth Century Fox Film Corporation and Campanile Productions, Inc. Renewed 1997 Twentieth Century Fox Film Corporation and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.

『サロゲート』（吹替）

ポール・ニューマン＆ロバート・レッドフォード共演。実在した列車強盗コンビのアウトローな生き様と友情を描く名作ウエスタン。

3月14日（土）あさ8：00



(c) Touchstone Pictures. All Rights Reserved

『フェイク』（字幕）

ブルース・ウィリス主演のSFサスペンス。人間の代わりにロボットが働く未来を舞台に、FBI捜査官が謎の殺人事件に挑む

3月20日（金・祝）よる6：30



(c) 1997 Mandalay Entertainment. All Rights

Reserved.

『オリエント急行殺人事件』（吹替）

任務と友情の狭間に立たされたFBI潜入捜査官の苦悩を描く。アル・パチーノ＆ジョニー・デップ共演で放つ骨太な男のドラマ。

3月21日（土）あさ8：00



(c) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation.

All rights reserved.+++

『エアフォース・ワン』（字幕）

アガサ・クリスティの傑作ミステリーを豪華キャストの共演で2017年に再映画化。豪華列車の車内で起きた殺人事件に、名探偵ポアロが挑む。

3月27日（金）よる6：30



(c) Buena Vista Home Entertainment, Inc.

『ア・フュー・グッドメン』（吹替）

戦いの舞台は大統領専用機！ 家族や人質を救うべく極悪ハイジャック犯に立ち向かうハリソン・フォード扮する大統領の活躍を描く。

3月28日（土）あさ8：00



(c) 1992 Columbia Pictures Industries, Inc. and

Castle Rock Entertainment. All Rights Reserved.

『トム・ホーン』（字幕）

トム・クルーズ主演の法廷ミステリー。米軍基地で起きた殺人事件の真相を巡り、野心的な若手弁護士が軍内部の闇に迫ってゆく。

3月6日（金）あさ10：00

スティーヴ・マックイーンが実在のガンマンに扮した生涯最後の西部劇。西部の英雄だったトム・ホーンの波乱の晩年を描く。

『マトリックス』（字幕）

3月8日（日）午後15：25



© 1999 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights

reserved.

キアヌ・リーヴス主演。人類の救世主となる運命を背負った青年が壮絶な闘いに身を投じる大ヒットSFアクションのシリーズ第1弾。

