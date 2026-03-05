◆オープン戦 日本ハム―西武（５日・エスコン）

日本ハムの山崎福也投手が先発し、４回４安打２失点。内野安打と犠飛による失点はあったが、４回にもこの日の最速１４３キロをマークするなど、テーマにしていた真っすぐの威力は最後まで衰えなかった。

３回、２四球と内野安打で１死満塁のピンチを招くと、西川の止めたバットに当たった打球が、三塁への内野安打。適時内野安打となり先制を許した。しかし、続く渡部は遊ゴロ併殺打に打ち取り最少失点で切り抜けた。

４回も四球とカナリオの左翼線二塁打で、無死二、三塁のピンチを迎える。続く村田は空振り三振に仕留めたが、続く柘植に中犠飛を許し２点目を失った。後続は断ち、４回４安打２失点、３四球２奪三振。５９球でマウンドを降りた。

山崎は「今日はスピードを出したかったので、その点はよかった。最後まで落ちずに、平均球速は上がっていたかなというのはあるんですけど、その分ちょっとバラツキあった。コントロールとスピードをマッチさせるというか、合わせていければなと思います」と振り返った。

外崎から１４０キロの真っすぐで空振り三振を奪うなど、真っすぐで空振りを奪う場面もあり「高め真っすぐの空振りというのが、去年は全然なかった。今日は結構あったんで、そこはシンプルにうれしかったですね」と手応えを口にした。

新球スクリューは初回長谷川を一邪飛に仕留めるなど、質のいいボールもあったが、甘く入ったカナリオには左翼線二塁打を打たれた。「高め浮いちゃまずいなというのは思いましたし、逆にいいところ決まれば崩れてくれてる。あとは球質をしっかり投げられれば。やっぱり甘いと危険かなと思いました」と語り、今後の課題に挙げていた。