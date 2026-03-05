日本代表「侍ジャパン」は5日、6日に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグ初戦の台湾戦に向けて練習を行った。大谷翔平投手（31＝ドジャース）と同戦の先発マウンドを託された山本由伸投手（27＝ドジャース）は別調整。残りの28選手が大事な初戦に向けて汗を流した。

鈴木誠也はトスを上げてもらい約10メートルの距離で正面ティーを黙々と15分以上行い、森下翔太もフリー打撃後に正面ティーで汗を流した。牧秀悟は宮崎合宿中からやっていたウオーターバッグを上半身で振るトレーニングを行うなど、ナインは大事な初戦に向けて精力的に練習に打ち込んだ。

井端弘和監督は、ノックを受けていた中村悠平に声を掛け打撃練習を見守った。練習後に取材に応じた指揮官は「もうこちらは信じてるだけですし。出たところで思い切ってプレーしてもらえればいいかなと思っています」と選手たちへの信頼を口に。打順については、心は決めているが話せないと苦笑いを浮かべた井端監督は、「やっぱり硬さだったり、初戦でいろんな部分が出てくるのかなっていうふうには。台湾−オーストラリアでもそうだったかなっていうふうに思いますので。明日はそこを最初に気遅れせず、プレーボールから全力でいけるようにしたいなと思います」と意気込みを語った。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

3月6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜