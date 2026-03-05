スタイル抜群の童顔美女が、美脚際立つショートパンツ姿を披露。ベッドの上で意中の男性と手を繋いだり、デート相手に指名したりと、積極的にアピールした。

【映像】”神スタイル”童顔美女、水着姿＆濃厚キス

3月4日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#4が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

4日目、「2nd モテVOTE」で暫定クイーンに選ばれたタレントのかの（25）に、特別なデートへ行く権利が与えられた。かのがデート相手に指名したのは、飲食店経営者のユウキ（29）。かのとユウキは、これまでに何度も2ショットタイムを過ごし、順調に仲を深めてきた。

3日目、かのは黒地に白のドットが散りばめられたノースリーブに、白のショートパンツを合わせた“肌見せ”コーデを披露。ユウキと2人でベッドに腰掛け、会話を交わしたシーンでは、超ショート丈のパンツから色白の美脚がスラリと伸び、抜群のスタイルが際立っていた。

童顔でキュートなルックスに、健康的な色気をまとったかのは、ベッドの上で「本当にユウキくんが一番いいと思ってる」と猛アピール。ユウキと指を絡ませながらストレートに好意を伝え、“キュート系ハート泥棒”のキャッチフレーズを体現していた。