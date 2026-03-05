普段は意思疎通が難しい認知症の人から突然の呼び出し。東日本大震災の日の夜に起きた心温まる不思議な出来事【漫画家インタビュー】

普段は意思疎通が難しい認知症の人から突然の呼び出し。東日本大震災の日の夜に起きた心温まる不思議な出来事【漫画家インタビュー】