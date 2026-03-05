まだ3月ですが、暑さについての話題です。今回のお天気メモはこちら「最高気温40℃以上の日に新名称」です。先週、気象庁は最高気温40℃以上の日に新たに名称をつけると発表しました。

暑さを表す言葉はこれまで「夏日」「真夏日」「猛暑日」の3つでした。



最高気温25℃以上が「夏日」、30℃以上が「真夏日」で、この2つは1962年から使用されています。



35℃以上が「猛暑日」ですが、この「猛暑日」は2007年に新設されました。「夏日」や「真夏日」が使われるようになってから45年後でした。





今回の40℃以上の新名称は「猛暑日」から20年足らずでの新設となります。しかも、同じ5℃の差でも、30℃から35℃よりはるかにハードルの高い35℃から40℃ということで、いかに温暖化が進んでいるのか実感します。

そしてこの新名称は、私たち国民のアンケートをもとに、専門家にヒアリングをして決めるということです。



気象庁はこちらの13の候補を提示しています。「その他」を選んで自由に記述できる欄もあります。

ちなみに私は「超猛暑日」と回答しました。



これまでは「夏日」と「真夏日」、「冬日」と「真冬日」というように1文字付け加えてレベルアップさせているので、「猛暑日」と「超猛暑日」がしっくりくるように感じます。



アンケートは気象庁のHPから3月29日まで実施しています。みなさんもぜひ、回答してみてください。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月5日午後6時40分ごろ放送