新田真剣佑、実写版『ONE PIECE』の役柄と素のキャラ似ている人明かす 「ちゃんと100人斬ってる」とアピールも

新田真剣佑、実写版『ONE PIECE』の役柄と素のキャラ似ている人明かす 「ちゃんと100人斬ってる」とアピールも