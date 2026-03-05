新田真剣佑、実写版『ONE PIECE』の役柄と素のキャラ似ている人明かす 「ちゃんと100人斬ってる」とアピールも
俳優の新田真剣佑は5日、”麦わらの一味”と共に都内で開催された「『ONE PIECE』シーズン2 ファンイベント」に登壇した。
【写真】カッコイイ…爽やかな笑顔をみせる新田真剣佑
イベントでは、舵輪を回すとモニターに質問が映し出され、麦わらの一味が1人ずつ回答。ナミ役のエミリー・ラッドが回した「役柄と素のキャラが似ていると思うのは誰ですか？」という質問に、新田が「エミリー、イニャキ（ルフィ役）、タズ（サンジ役）は似てる。イニャキはエミリーに怒られているし、タズはレディファースト」とキャスト陣の素顔を明かした。
共に登壇していたイニャキ・ゴドイは「ルフィの食べるところに似ている、私もたくさん食べる」と日本語でアピール。
ほかに、「シーズン2に向けて新たに習得したスキルや練習したことは」という質問も。舵輪を回した新田は「シーズン2のために日本からアクションチームが（撮影場所の）南アフリカまできてくれた」と撮影の裏側を語り「ゾロにとって大きなアクションシーンで、人数もすごいしバロックワークス対ゾロのシーンでは、ちゃんと100人斬ってるので楽しみにしてください」と見どころを伝えた。
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎氏による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
イベントにはほかに、ジェイコブ・ロメロ（ウソップ役）、タズ・スカイラー（サンジ役）も登壇した。
