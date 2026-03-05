千鳥・ノブの姪、結婚を発表 BMXライダーの早川優衣…「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在」と
お笑いコンビ・千鳥のノブの姪（めい）で、BMXライダーとしても活躍するタレントの早川優衣（24）が5日、結婚を発表した。
【写真】笑顔が素敵…！千鳥・ノブの姪、早川優衣
早川は、自身のインスタグラムを更新して「いつも応援してくださる皆様へ。直接ご報告できていない方ばかりでごめんなさい この場をお借りしてご報告させてください 入籍しました!!!」と報告。
お相手について「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です」とし、「今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。直筆メッセージ入りの写真も公開した。
早川は、2001年8月11日生まれ、岡山県出身。2013年に全日本BMX連盟 Girls 11〜12歳クラスで年間ランキング1位、19年に全日本選手権3位、世界選手権出場、20年にJBMXF大東建託シリーズ第1戦チャンピオンシップ女子優勝などの実績がある。
千鳥・ノブの姪として知られ、過去には『相席食堂』にも出演した。セント・フォースZONEに所属する。
