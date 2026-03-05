実写版『ONE PIECE』ファンの前に”麦わらの一味”5人現れる
動画配信サービス・Netflixが配信する『ONE PIECE』シーズン2ファンイベントが5日、都内で開催された。
【写真】カッコイイ…爽やかな笑顔をみせる新田真剣佑
会場には、船を模したステージや“偉大なる航路（グランドライン）”の島々を思わせるスポットなどがあり、『ONE PIECE』の世界観を表現。国内外問わず、配信を待ちわびる多くのファンが集まった。
MCのサッシャが進行。会場内のカメラでファンを映し出す演出などが行われ、会場が温まったころ、ファンの元に駆け付けたのはルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラー。会場には黄色い歓声が沸き起った。
5人はレッドカーペットを歩きながらファンと交流した。サインや撮影などファンの要望に応じたり、キャスト自身がスマホで会場の様子を撮ったり、会場は興奮冷めやらぬ様子。
配信開始に向け、タズは「真剣佑の剣さばきを楽しみにしててくださいね」、ジェイコブは「シーズン1よりも私たちが親しくなっている様子が楽しめると思います」、エミリーは「キャストのみんなが家族のようで親しくなった。スクリーン上それを感じ取ってもらえると思います」とそれぞれ英語で見どころを語った。新田は「だいぶレベルアップしています。満足していただけるような悪魔のみの能力者やチョッパーも加わるので楽しみにしていてください」とほほえんだ。
イニャキは「しゃべる過ぎたと思う」と英語で話し、ファンに近づき「楽しみなことは何ですか？」と日本語で質問。最後までファンを楽しませた。
『ONE PIECE』は「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による世界的人気コミック。モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2＝“INTO THE GRAND LINE”（10日配信）では、常識を超えた海日偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
