クロックスとSteven Smithによる新時代シューズ「Crocs Ripple」発売開始♡

カジュアルフットウェアブランドとして世界中で愛されているクロックスから、新たなデザインプロジェクトがスタート。スニーカーデザイン界の巨匠、Steven Smith氏が率いるクリエイティブ・イノベーション・チームによる初のモデル「Crocs Ripple」が2026年3月6日（金）に発売されます。大胆で未来的なシルエットと、クロックスならではの快適な履き心地を融合させた注目の一足。フットウェアの新たな可能性を感じさせる最新モデルを詳しくご紹介します♡

Steven Smith率いる新プロジェクト



クロックスは2024年11月、スニーカーデザイン界で数々の名作を生み出してきたSteven Smith氏を迎え、クリエイティブ・イノベーション・チームを新設しました。

このチームは、ブランドのデザイン言語をさらに進化させる新しいフットウェアモデルの開発を目的としており、「Crocs Ripple」はその記念すべき初のシルエットとなります。

ブランドが掲げるモールドデザインのビジョンを大胆に体現し、機能性・スタイル・イノベーションを融合させた一足として誕生。

製品の流れるようなフォルムは“次なる波”を意味するデザインストーリーを象徴し、クロックスの未来を示す新しいフットウェアの方向性を表現しています。

新モデル「Crocs Ripple」の特徴



今回登場する「クロックス リップル Moonlight/Neon Ocean」は、スニーカー用ラストをベースに設計された完全モールドシューズ。

モールドフットウェアでありながら、スニーカーのような自然なフィット感と履き慣れた感覚を実現しています。

アッパーにはクロックスのテクノロジーを採用したフルモールド構造を採用し、柔軟性とサポート性を両立。

フットベッドにはクロックス独自のメロウ™フォーム素材を使用し、クッション性の高い快適な履き心地を提供します。

また、クロックスのアイコニックアイテムであるジビッツ™チャームの装着も可能で、自分らしいカスタマイズも楽しめます。

本モデルは、Moonlight/Neon Oceanカラーで展開され、価格は14,300円（税込）。

2025年10月にラスベガスで開催されたComplexConで限定販売された際には、フットウェアファンの間で大きな話題となりました。

2026年3月6日（金）よりクロックス公式オンラインストアおよびatmosオンラインショップにて販売開始。さらに、atmosでは3月5日（木）11時より抽選販売の受付がスタートします。

新時代を感じるクロックスの一足



革新的なデザインと快適な履き心地を兼ね備えた「Crocs Ripple」は、クロックスの新たなデザインムーブメントを象徴する一足です。

普段のカジュアルコーデに取り入れるだけで、足元にさりげない個性と存在感をプラスしてくれそう♡これからのクロックスの進化を感じさせる注目モデルを、ぜひチェックしてみてください♪