イランの死者は1000人を超える中、イスラエル軍が新たに大規模攻撃を開始しました。一方、イランは「アメリカのタンカーを攻撃した」と主張するなど、攻撃の応酬が激化しています。

■トランプ大統領「軍事作戦は非常に順調」

電気料金に関する会合に出席したトランプ大統領。その冒頭、自らこう語りました。

トランプ大統領

「刺激的な時代になった。皆さんは今この件（電気料金）よりも戦争について話を聞きたいと思っているだろう。軍事作戦は非常に順調だ。控えめに言っても10点満点で15点くらいだ」

満点を超える自己評価。順調だと語った軍事作戦の1つとみられるのが、イランの軍艦への攻撃です。

海上に浮かぶイランの軍艦の映像。次の瞬間、まるで海面が爆発したような様子が映っています。アメリカは、魚雷を使ってイラン海軍の軍艦を沈没させたと発表しました。

場所はイランから3000キロ以上離れた、スリランカの近く。どの国の海域でもない、公海上です。

アメリカ ヘグセス国防長官

「公海上にいて安全だと思ったのだろう。魚雷による敵艦の撃沈は第二次世界大戦以来初めてだ」

イラン側によると、軍艦にはおよそ130人が乗っていて、スリランカ海軍などが救助に向かいましたが、少なくとも80人が死亡したということです。

◇

イランに対し、攻撃の手を緩めることのないアメリカ。

さらにイスラエル軍も、イランの首都テヘランで新たな攻撃を開始したと明らかにしました。インフラを標的とした大規模な攻撃だとしています。

トランプ大統領

「我々は引き続き勝利し続ける。イランは長年アメリカや世界の人々を殺害し、大きな脅威となってきた。狂った人間が核兵器を持つと最悪の事態が起こる。だから今のこの状況は非常にいい状態だ」

■「妻は爆風を受けて病院に」イランで民間人が巻き込まれ…

巻き込まれるのは、民間人です。

住民（4日 イラン）

「私たちは家にいました。妻は爆風を受けて病院に運ばれました」

地元メディアによると、イラン国内の死者数は、1045人にのぼっています。

住民

「早く終わって、これ以上多くの人が殺されないよう願っています」

イランの報復攻撃も激しさを増していて、戦火は、ますます広がっています。

◇

新たに巻き込まれたのが、トルコです。

ロイター通信によると、イランからミサイルが発射され、イラクとシリア上空を通過しトルコ領空に向かっていたところ、NATO＝北大西洋条約機構の防空システムが破壊したということです。

NATOの部隊が対応したのは、初めてとみられます。

中東各地に広がる戦火。収束のメドは見えていません。