女優寺本莉緒（24）と池田朱那（24）が5日、都内で行われたダブル主演映画「東京逃避行」（秋葉恋監督）完成披露舞台あいさつに出席した。

秋葉監督自身の実体験をもとに、新宿・歌舞伎町を舞台とした若者たちの物語。孤独を抱える女子高生役を熱演した寺本は「仲の良いメンバーで作り上げて素晴らしい作品にできたと思っています。1人1人の心に寄り添える作品になっていると思いますので、ぜひたくさんSNSに投稿してください」と呼びかけた。

“トー横”と呼ばれる新宿東宝ビル周辺の路地などで、暮らす日々をつづった自伝的ネット小説「東京逃避行」の著者役を担った池田は、寺本と秋葉の3人が同い年であることに「共感するところはありました」と振り返った。撮影ではトー横も走るシーンなども多く撮影したといい「動画とかが拡散されていなくてよかったと思って」と笑わせ「本当に我々スタッフみんなで愛情をたくさん込めて作った映画なので、最後まで温かい目で見ていただけたらと思います」と話した。

舞台あいさつには綱啓永、高橋侃、さとうほなみも登壇した。