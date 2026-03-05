深い絆を感じる「STARTO社のシンメ・コンビ」ランキング！ 「横山裕×村上信五」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年2月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社のシンメ・コンビ」に関するアンケート調査を実施しました。
「シンメ」はシンメトリーの略となり、STARTO社に所属するアイドルグループにおいてステージの立ち位置が左右対称の2人を指す言葉です。仲のいいメンバーをシンメと呼ぶことも多く、さまざまなグループで「シンメ・コンビ」が存在してきました。
この記事では、「深い絆を感じるSTARTO社のシンメ・コンビ」ランキングを見ていきましょう。
2位は、SUPER EIGHTに所属する横山裕さんと村上信五さんでした。2人は、事務所のオーディションを同日に受け、2004年に同じグループでデビュー。長く一緒に活動を続けてきた仲間であり、ファンから2人は「ヨコヒナ」の愛称で親しまれています。
これまで村上さんと横山さんは、CMや番組などに2人で出演。現在でも仲がいいコンビとして知られ、高い評価を得ました。
回答者からは、「横山くんは人見知り。村上くんが彼の気持ちを代弁してるからいいコンビ」（40代女性／長崎県）、「よくテレビで絡んでいるところを見る」（40代女性／神奈川県）、「ジュニア時代の苦労を分かち合ってきたので」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は嵐の二宮和也さんと相葉雅紀さんでした。国民的な人気を誇る二宮さんと相葉さんは、グループの中でも特に仲がよく「にのあい」とファンの間では呼ばれています。
番組で相葉さんは、かつて二宮さんと帰る方向が一緒で、よくラーメンを食べていたというエピソードを公開したことも。ステージではシンメで踊ることもあり、STARTO社のアイドルの中でも代表的な「シンメ・コンビ」として人気です。
回答者からは、「言葉少なでも成立する安心感。お互いの弱さも強さも知り尽くしてる関係で、嵐の土台」（50代男性／東京都）、「発言や行動から、お互いに対する想いやりを感じる」（30代女性／北海道）、「お互いのことをちゃんと理解している感じがする」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
