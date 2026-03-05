「マツキヨの食品がコスパ最強！」【マツキヨココカラ】2025年の年間ヒットランキングTOP5！
マツキヨココカラ「2025年食品ヒット商品ランキング」 TOP5を大発表！物価高が止まらない昨今、「ちょっと高いからやめようかな」とおやつや飲み物を諦めてしまったことはありませんか。そんなとき、比較的安くお買い物ができる救世主が“ドラッグストア”。日用品や化粧品だけでなく食品も種類が豊富で、コンビニやスーパーで購入するよりもお得なこともあります。
今回は、コスパがいいと話題の「マツキヨココカラ」プライベートブランドに注目。「2025年ヒット商品ランキングTOP5」の商品をフードライターが本音リポートします。ぜひお買い物の参考にしてください！
第5位：「matsukiyo LAB 糖質9.8g ソイスナック うましお味」「matsukiyo LAB 糖質9.3g ソイスナック チーズ味」
第5位は、「matsukiyo LAB 糖質9.8g ソイスナック うましお味」「matsukiyo LAB 糖質9.3g ソイスナック チーズ味」各29g 162円（税込）です。
低糖質（ロカボ）でありながら、おいしさも追求されたマツキヨココカラのプライベートブランド「サステナブルロカボライン」の人気商品。大豆ベースで作られた高タンパクのスナック菓子で、うましお味とチーズ味の2種類があります。
うましお味は、昆布と鰹出汁が効いた和の味わいが特徴。絶妙な塩味と出汁のうまみがガツンと感じられ、サクサク食感も魅力です。後味に大豆の風味をほのかに感じます。
チーズ味は、2種類のチーズパウダーを使用した濃厚な味わいとコクが特徴。チーズの風味がしっかりしているため、大豆の風味はほぼ感じず、大豆で作られているとは思えない満足感があります。手軽にタンパク質を摂取できる逸品です。
第4位：「matsukiyo EXSTRONG エナジードリンク」
第4位は、「matsukiyo EXSTRONG エナジードリンク」250ml 160円（税込）です。カフェイン65mg、アルギニン200mgのストロング処方ながら、手頃な価格で人気を集めています。SNSでは“魔剤”として話題になり、「めっちゃ目が覚める！」「甘過ぎず飲みやすい！」という声も。
コップに注ぐと、メロンソーダのような鮮やかなグリーンに驚きます。飲んでみると爽やかな炭酸とパンチのある味わいで、嫌な甘さがなく飲みやすさも◎。
何より100円台で購入できるコスパのよさが魅力です。コンビニではこの価格帯のエナジードリンクは少ないため、エナジードリンクが好きな人はチェック必須です。
第3位：「matsukiyo RELAXのど飴」
第3位は、「matsukiyo RELAXのど飴」48g 398円（税込）。CHEMISTRY（ケミストリー）のボーカリスト川畑要さん監修の商品で、GABAやマヌカハニー、20種類のハーブなどが配合されています。
20年以上ものど飴を愛用してきた川畑さんとマツキヨココカラが、構想に4年以上、開発に1年以上、試作は30回以上を経て完成した商品なのだそう。
口に入れてみると、マヌカハニーのやさしい甘みと、口の中がスーッとするハーブ感が心地いい！ 1粒で喉が潤うような感覚があり、カラオケ前や乾燥が気になる季節にもぴったりです。
川畑さんのおすすめは、お湯に溶かしてホットドリンクとして飲む方法だそうで、なめるよりも香りが立ち、リラックスできるとのことです。
第2位：「matsukiyo BEAU DOLCE GABA入りグレープグミ」
第2位は、「matsukiyo BEAU DOLCE GABA入りグレープグミ」37.5g 149円（税込）。美容おやつシリーズ「ボウドルチェ」の商品で、美容サポート成分を配合したグレープ味のグミです。
マツキヨココカラ広報担当者によると、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感の緩和機能が報告されている「GABA」が配合されているとのこと。
食べてみると、美容成分入りとは思えないほどクセがなく、程よい弾力とグレープの甘さに癒やされます。小さめで食べやすく、ハート型のビジュアルとパッケージのかわいさも魅力。
数を数えたところ26個のグミが入っていました。チャック付きで持ち運び＆保存しやすいのもポイント。小腹がすいたときについ手が伸びる美容おやつです。
第1位：「matsukiyo 濃い緑茶」
第1位は「matsukiyo 濃い緑茶」600ml 102円（税込）です。こちらはBMIが高めの人の内臓脂肪と皮下脂肪を減らす効果が期待できる“機能性表示食品”。600mlでこの価格は、抜群にコスパがいいですよね。
静岡県袋井産茶葉を使用し、甘みと厚みのある味わいが特徴。飲んでみると、茶葉の風味がしっかりと感じられ、“濃い緑茶”という商品名にも納得です。コンビニでお茶を買うなら、マツキヨココカラで購入した方がお得かもしれません。24本入り（2448円）のケース買いもおすすめです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「マツキヨココカラ」でしか購入できないオリジナル商品です。気になる商品がありましたら、ぜひチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)