中央企業の総資産額、「第14次五カ年計画」期間中に3段階の大幅な伸びを達成―中国

中国国務院国有資産監督管理委員会の張玉卓主任は3月5日、第14期全国人民代表大会第4回会議で、「第14次五カ年計画」（2020〜2025年）期間中、中央企業（中央政府が資産を保有する国有企業）の総資産額が70兆元（約1610兆円）、80兆元（約1840兆円）、90兆元（約2070兆円）の3段階の大台を連続して突破し、利益総額は前五カ年計画期間（2015〜2020年）と比べ56．2％増加したと説明しました。

張主任は、国有企業と国有資本のさらなる強化において、三つの新たな突破が必要だとしました。第1に、国有資産を国家安全保障、国民経済の根幹に関わる重要な産業や分野、国民生活に関わる公共サービスや緊急対応能力の分野に集中させ、戦略的新興産業にも集中させることです。第2は、制度性改革において突破を図り、国有企業、特に中央企業に活力を持たせ、より効果的なインセンティブ制度を構築することです。第3は、管理体制や監督の有効性において突破を図り、一連のインテリジェントで透過的な監督システムを開発することです。このシステムは企業の日常的な経営に干渉することなく、企業の生産・経営活動をリアルタイムで監視できるものです。（提供/CGTN Japanese）