映画『転生したらスライムだった件』が一番くじに登場！ リムルさまの“フィギュア”など展開
映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』をテーマにした「一番くじ 劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」が、3月7日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。
【写真】劇場版衣装をデザイン！ ミリムのフィギュアも
■ 作品の世界観が楽しめる
今回発売される「一番くじ 劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」は、作品の世界観が楽しめるグッズがそろう、全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
ラインナップは、人気キャラクターをフィギュア化したA賞の「リムル フィギュア」やB賞の「ミリム フィギュア」をはじめ、リゾートをイメージしたC賞の「リムルさまトロピカルグラス」など、映画の余韻に浸れる景品が用意される。
また、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、リムルさまとゴブタがフィギュアになった「リムル＆ゴブタ フィギュア」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
