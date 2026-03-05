先月、当時交際関係にあった２０代女性の性的な画像をウェブサイトに投稿したとして、山形市の２８歳の男がきょう、逮捕されました。

【写真を見る】交際関係にあった女性の性的な画像をウェブサイトに投稿 介護士の男(28)を逮捕（山形）

男は、先月、この女性に対し性的な画像を送信するなどして脅迫した疑いで逮捕されていました。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法違反と名誉棄損の疑いで逮捕されたのは山形市深町に住む介護士の男（２８）の男です。

警察によりますと、男は先月１０日の午前９時３０分ごろから１３日の午後４時４０分ごろまでの間、山形市でインターネットを利用し、当時交際関係にあった村山地方に住む２０代の女性の性的な画像をウェブサイトに投稿した疑いがもたれています。

投稿された画像は不特定多数の人が閲覧できる状態でした。

男は先月、この女性に対し、「仕事続けられるといいね、大勢の人がお前の裸を見てるよ」などと記載したメッセージとともに性的な画像を送り、脅迫した疑いで逮捕されていて、その捜査の中で今回の犯行が明らかになりました。

男は容疑を認めています。

警察は男の犯行動機などについて調べを進めています。