「柚姫」「綺麗〜」ベレーザ塩越柚歩の“夢の国”オフショットに脚光！ 元同僚も反応「何を願ったのか教えて？」

「柚姫」「綺麗〜」ベレーザ塩越柚歩の“夢の国”オフショットに脚光！ 元同僚も反応「何を願ったのか教えて？」