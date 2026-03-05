「柚姫」「綺麗〜」ベレーザ塩越柚歩の“夢の国”オフショットに脚光！ 元同僚も反応「何を願ったのか教えて？」
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属するMFの塩越柚歩が、３月４日に自身のインスタグラムを更新。オフにディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、ファンの注目を集めている。
「冒険とイマジネーションの海 初めてのゴンドラの願いの橋でお願い事してきた お願い叶いますように！！ 元気もらってきたのでまた頑張ります」の一文とともに、ディズニーシーの運河を背にしたショットや「アラビアンコースト」の噴水の前で撮った１枚などをアップロードした。
この投稿に対しては、「素敵です」「願いが叶いますように。リフレッシュできたみたいですね」「柚歩さんカワイイ〜」「綺麗〜」「柚姫」「かわいい」「ホント美しい」といった声が寄せられている。
また、三菱重工浦和レッズレディース時代の同僚である遠藤優（現：ウェストハム）も反応しており、「何を願ったのか教えて？」とコメント。これに対し、塩越は「そーゆーのって教えたら叶わないんだよ」と返答している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ベレーザ塩越のディズニー満喫ショット！
