アジア初、営業運転する「パーシー号」がお披露目

大井川鉄道でおなじみのきかんしゃトーマス号。その親友「パーシー号」が3月7日からお客さんを乗せて走ります。災害などで苦しい状況が続く中、大鉄（だいてつ）は新たな仲間に大きな期待を込めています。

【写真を見る】走行の様子が公開された「パーシー号」

静岡県島田市の新金谷駅に姿を現したのは、「パーシー号」です。

＜LIVEしずおか 松下晴輝キャスター＞

「青空に映える緑色の車体。3月からきかんしゃトーマスの世界でおなじみ、パーシー号に乗って出かけることができます。」

アジア初となる営業運転を前に3月5日に走行の様子が公開されました。

これまでパーシー号は千頭駅や家山駅で展示されていましたが、今回、新たにSLを改装して”走るパーシー号”としてデビューします。

地元の園児100人も招待 車窓の旅を満喫

＜LIVEしずおか 松下キャスター＞

「やはりこのSL特有の音や揺れ、SLならではの楽しみは健在です。また時折パーシーの声が車内放送から流れたりと、とてもお客さんを楽しませる要素も詰まっています」

5日は地元の保育園児が約100人も招待され、パーシー号との旅を楽しみました。

＜園児＞

「どきどきする！」

「パーシーがしゃべるとは思わなかった」

苦境の大鉄 黒いSLを改装した「社長の決断」

大井川鉄道は4年前の台風被害のため、2026年3月5日現在も全線の半分ほどが不通となっており、コロナ禍以降は赤字が続いています。

その苦しい状況のなかで集客力を維持するため、大鉄は黒いSL1両をパーシー号に改装しました。

現状、使用できる2両のSLを「トーマス号」と「パーシー号」に。

2両体制でトーマスシリーズを通年で走らせます。その結果、昔ながらの黒いSLは一時的に大鉄から姿を消すことになりますが、社長はこの決断に自信を持っています。

＜大井川鉄道 鳥塚亮社長＞

「これも立派な蒸気機関車（SL）ですから、同じことだという風に私は考えていますが、時代時代に合わせて出す商品を少しずつ変えていくのが我々の商売であると思う」

目指すは年間14万人 トーマスとの共演も

ファミリー層やインバウンド客の需要を取り込み、トーマスシリーズの乗客数目標を1両体制の倍以上となる「年間14万人超え」を目指します。

＜鳥塚亮社長＞

「トーマスと一緒になって、『1+1=3、4』というような形でみんなの笑顔を乗せて走る列車ということで頑張ってもらいたい」

パーシー号は7日土曜日から営業運転を始め、6月頃にはトーマス号との共演も楽しめる予定だということです。