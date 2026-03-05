物価高が直撃「草薙球場相当」の試算から大幅増

県が浜松市に計画する新たな野球場整備への民間投資をめぐり、「草薙球場」相当とした行政負担の金額は120億から130億ほどに膨らむ見通しが示されました。

【写真を見る】浜松の新野球場計画 行政負担は「120～130億円」に膨らむ見通し「草薙球場相当」の試算から大幅増＝静岡県議会

3月5日に始まった静岡県議会の建設委員会では、県の新たな野球場計画の事業費が焦点となりました。

野球場は、浜松市の篠原地区に建設する計画で、1万3000人規模の屋外型、2万2000人規模の屋外型、2万2000人規模の多目的ドーム型の3つの案を軸に検討しています。

財政難で民間投資を模索 先延ばしによるコスト増の懸念も

県は厳しい財政状況などをふまえ、民間投資の可能性を探る方針で、それが実現した場合の行政負担の金額について知事は「草薙球場」相当の100億円規模と示しました。

＜相坂摂治（あいさか・せつじ）委員＞

「上限として現時点で、どのくらいなのかということは必要な数字じゃないか」

＜県公園緑地課 熊谷修孝（くまがい・のぶたか）課長＞

「来年度に着手した場合には、2割から3割ぐらい増えるという、今そういう想定では考えている」

県は、2022年の試算当時に比べて、物価高などの影響で行政負担が120億円から130億円ほどに膨らむ見通しを示し、先延ばしにすればより負担が増える懸念が露呈しました。

また、民間投資の可否については2028年度までに結論を出す方針です。