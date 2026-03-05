長崎市の大型商業施設で、地震や火災を想定した合同消防訓練が行われました。

去年、長崎市が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されたことを受け、津波に対する2次避難の確認も行われました。

（スタッフ）

「避難口はこちらです」

震度6強の地震の発生し、アミュプラザ長崎の新館3階で、落下したモバイルバッテリーから出火。

商品に延焼した想定です。

この訓練には、アミュプラザ長崎や長崎街道かもめ市場の店舗スタッフなど、約400人が参加しました。

自衛消防隊による初期消火の対応や、買い物客の安全な避難誘導など、災害への備えを確認しました。

（長崎市防災危機管理室 山田 実 係長）

「宮崎県沖で もし地震が発生した時には、約2時間で津波が(長崎に)到達するといわれている」

また 去年7月に、長崎市が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に新たに指定されたことを受け、津波が発生した場合の高台への2次避難の重要性も確認しました。

（JR長崎シティ取締役 上席執行役員 太田 周作 総務部長）

「こういう訓練を繰り返すことは大事。お客様の迅速な誘導・避難につながるし、津波に対してイメージを持つことは、ひいては皆さんの命を守ることにつながるので、ぜひ(各店舗に)持ち帰ってほしい」

訓練は「春の火災予防運動」にあわせて毎年行っていて、今後も年に2回以上実施し、従業員の防災意識の向上に努めたいとしています。