９月末で閉館する相鉄ムービル＝４日、横浜市西区

複数のスクリーンを併設するシネマコンプレックス（シネコン）形式を全国に先駆けて導入した県内の映画館が、年内に相次いで閉館する。５月を予定する国内１号のイオンシネマ海老名（海老名市）に続き、相鉄ムービル（横浜市西区）も９月の閉館が決まった。サブスクリプション（定額課金）動画配信サービスの普及で劇場は「鑑賞」から「体験」の空間に様変わりし、旧式設備の更新を迫られた老舗が埋没している。

劇場は配給会社系列で一つのスクリーンが定番だった昭和後期、米国発のシネコンの国内１号を競ったのが両館だった。

相鉄グループは１９７１年、横浜駅西口の五つの映画館を現・横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ（西区北幸１丁目）の用地に集約し、旧ムービルを開業。８８年に現在の立地（西区南幸２丁目）に移転した。当時は東宝や東急系の上映が中心で、滝沢秀之会長は「シネコンを採用していたら、国内初になっていた」と悔やむ。

１号はイオンシネマ海老名の前身で、９３年に開業したワーナー・マイカル・シネマズ海老名。７番スクリーンはジョージ・ルーカス監督提唱の音響規格「ＴＨＸ」が国内で初めて認定され、「スター・ウォーズ」シリーズの「聖地」としても知られる。

１９９０年代からのシネコンブームをけん引した両館のような老舗が一転、閉館に追い込まれている。ムービルは飲食店を含む２０２４年度の全館の利用客が６４万６千人で、うち映画館の観客は１３万人にとどまった。１０年代のサブスクサービスの台頭と、それに対抗する上映システムの高度化が主因だ。