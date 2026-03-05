俳優・上野一稀、新感覚サウナ体験 最高の“サ飯”満喫「新しいおいしさの発見がありました」
【モデルプレス＝2026/03/05】3月7日から20日まで開催される「日清カレーメシ欧風ビーフ」と昭和17年創業の老舗銭湯「堀田湯」のコラボレーションイベント「日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』」。俳優の上野一稀が、このほど行われたプレス向け体験会に参加し、感想を語った。
【写真】イケメン俳優、新感覚サウナ体験で肉体美披露
“カレーメシ神動線”とは、「サウナ室」や「水風呂」といった一連の流れに「カレーメシ」に使用しているスパイスの香りを取り入れたもの。締めくくりの“サ飯”として「カレーメシ」を味わうことができる。プレス向け体験会では、上野が“カレーメシ神動線”を体験。「サウナは好きで色々なところに行くのですが、心と体とお腹が満足するという新しい感覚のサウナ体験でした。コリアンダー、カルダモン、クローブの流れが絶妙で、より甘さやコクが深く感じられ、新しいおいしさの発見がありました」と語った。
今回のコラボの最大の特長は、サウナの基本的な動線である「サウナ→水風呂→休憩」の流れに、「カレーメシ」に使用しているスパイスの香りを取り入れた「カレーメシ神動線」。発汗から休憩までの流れの中で、コリアンダーやカルダモン、クローブの香りが食欲を刺激し、空腹感を高める。そして、最高に“整った”状態で味わう「カレーメシ」が、サウナ体験の余韻をより一層深める。
今回の体験を通し、上野は「堀田湯は歴史のある銭湯でサウナも洗練されています。僕自身プライベートで来たことがありますので、今回のイベントはとてもうれしいです。サウナを好きな人にも、カレーが好きな人にも楽しんでほしいです」とコメントを寄せた。（modelpress編集部）
