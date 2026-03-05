きょう3月5日は二十四節気の一つ、「啓蟄」。暖かくなり、土の中から虫たちが地上に出てくるころです。鹿児島市の都市農業センターでも季節の花にチョウが飛び交っています。

（村田キャスター）「上着一枚でも過ごしやすい一日となりました。こちらでは、いま、薄いピンク色の桜が見頃を迎えています」

5日は各地で晴れ、▼奄美市笠利町で22.6度、▼さつま町柏原で22.4度など、県内12か所で20度を超えたほか、▼鹿児島市でも19度と過ごしやすい陽気となりました。

鹿児島市犬迫町の都市農業センターでは、早咲きの暖流桜が見頃を迎えています。

（姶良市から）「桜がいろいろ咲くので、ときどき来る。早く暖かくなってほしい」

（農作業の休憩）「おにぎりを持ってきた。（桜が）きれいだから、ここで食べようと。いい天気で快適」

きょう5日は二十四節気の「啓蟄」。冬のあいだ土の中にいた虫や生き物が暖かさを感じて地表に出てくる時期で、まもなく見頃を迎える菜の花の周りでは、チョウが舞っていました。

（親子）「子どもと一緒に花を見に行ける、いい季節になってきた」

今月下旬には、キッチンカーや新鮮な野菜などが並ぶ「菜の花マルシェ」が開かれる予定で、そのころには見頃を迎えるということです。

・