¡Ú ÅÏÊÕÍü²Ã ¡Û·ëº§¤òÊó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¦ÅÐ»³¤¤Ã¤«¤±¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¡¡»°¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç´¶¼Õ¤È·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë
¸µ¡¦Ý¯ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕÍü²Ã¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤È·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»°¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë°ìÂÁá¤¯·ëº§¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÊó¹ð¤Ê¤Î¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¶»¤Î±ü¤¬¾¯¤·¤À¤±¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÉÁ¼Ì¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤³¤«²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö»³¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÄ©Àï¤·¡¢Åê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½é¿´¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤òÃúÇ«¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢³§ÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤äÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
