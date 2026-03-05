タレントの神田うの（50）が、夫とのデートの様子を公開し、注目を集めている。

【映像】夫との“顔出し”2ショット

2007年10月、不動産やレジャー・アミューズメント事業を展開する企業の代表取締役社長・西村拓郎さん（56）と結婚した神田。2011年10月には第1子となる長女が誕生している。

2021年6月に出演したテレビ番組では、2020年11月、夫が脳梗塞で倒れ、緊急入院していたことを公表。およそ1カ月半の入院生活とリハビリを経て、家族で外食できるまで回復したことも明かしていた。2023年7月に更新されたInstagramでは、ヘリコプターの前で顔出しした夫との密着ショットを披露し、上空から隅田川花火大会を楽しんだこともつづっていた。

2020年に脳梗塞で倒れた夫・西村拓郎さんとセクシーなドレス姿でデート

2026年3月4日の更新では、「パパ（主人）とおデート。それにしても『音楽』って人の人生に入り込み、それを促し、心を揺さぶる『芸術』ですね。たくさんの気付きを頂けたステキなお時間でした」とコメント。カルティエが主催する晩餐会に参加した際の、夫との仲むつまじい様子を披露している。

（『ABEMA NEWS』より）