アジア大会の選手招集にJFA山本技術委員長「方向性は絞れてきた」自国開催を重視、国際Aマッチ日程改革も追い風に
日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦技術委員長が5日、技術委員会後にメディアブリーフィングを行い、今年9月19日から10月4日にかけて名古屋市を中心に行われるアジア競技大会の男子サッカー競技の選手招集方針について「方向性はだいぶ絞れてきた」と明かした。
アジア競技大会の男子サッカー競技は23歳以下の年齢制限が設けられており、各クラブに派遣義務がない大会。2023年に中国・杭州で行われた前回大会は所属クラブが招集に応じたプロ選手12人と大学生10人によるメンバー編成で臨んだ結果、2大会連続の準優勝に終わった一方、当時拓殖大所属だった初招集のDF関根⼤輝(スタッド・ランス)がパリ五輪メンバー入りに向けたアピールを果たす大会ともなった。
山本委員長によると、今大会は1994年以来の自国開催ということもあり、Jクラブの強化担当者や技術委員と入念に招集調整を重ねている様子。「これまでと準優勝、準優勝と来て、JOCの会議にも出ているなかで今回は何としても優勝を目指してほしいということは会議で伝えてもらっているし、議論もしてきているので、そういう状況の中でどういう招集をお願いするかは今まで以上にこれまでも強化部会のメンバー、技術委員会のメンバーに伝えてはきている」と明かした。
また国際サッカー連盟(FIFA)は選手の移動負荷軽減のため、今年から9月と10月の国際Aマッチデーを一体化させることを取り決めており、今年の日程は9月21日から10月6日。アジア大会の競技日程と大部分が重なっていることも追い風になる。そのため山本委員長は「アジア大会の期間がかぶる期間がすごく長いので、その残りのところをどう整理するか、選手の招集をどう効率よくするかを議論している」と述べ、有力選手の招集に向けて前向きな手応えを語った。
(取材・文 竹内達也)
