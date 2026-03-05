俳優の藤木直人さんは2月28日、自身の公式Xアカウントを更新し、前日に行われた侍ジャパンの強化試合を観戦したことを報告した。

藤木さんは、侍ジャパンのビジターユニフォームを着用した自身の後ろ姿の写真とともに「#スポビ取材も兼ねて観戦」と投稿。ユニフォームには背番号「3」「KOZONO」と書かれており、広島東洋カープの小園海斗（25）のユニフォームを身に着けている。藤木さんは「3年連続でカープのキャンプ取材をさせてもらったので…ユニフォームは小園選手で」と理由を添えた。



【画像】侍ジャパン強化試合を観戦した藤木直人さん（画像は藤木直人さんXより引用）



この投稿には、Xユーザーから「似合ってます」「バックスタイルもセクシーで素敵」「バリ嬉しい」「小園選手のユニフォーム着てくれてるとは感無量です」「カッコイイ」「こりゃ小園選手がお礼を言わなきゃだろ案件」「小園くんを着るあたりわかってらっしゃる」「かっけー」「え⁉︎近くで観戦してただなんて」などコメントが寄せられた。