タレントの稲村亜美（30）が2月28日に自身のInstagramを更新し、沖縄キャンプを訪れた様子を公開した。投稿では、浦添で行われたヤクルト対阪神のオープン戦や、北谷で行われた中日対ロッテのオープン戦を観戦したことを報告。中日でコーチを務める松中信彦（52）や、ドラゴンズのマスコット・ドアラ、さらに新戦力のミゲル・サノー（32）との記念ショットも披露し、充実した野球観戦の一日を振り返った。

公開された写真では、爽やかなブルーのドラゴンズユニホーム姿のドアラと並び、稲村が笑顔でピースサイン。松中とは肩を寄せ合い、穏やかな表情を見せている。サノーとのツーショットでは、その大きな体格との対比も印象的で、キャンプ地ならではの華やかな交流が伝わってくる。

【画像】ドアラと笑顔で並ぶ稲村（画像は稲村亜美公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ほんまに癒やされます」「可愛いなぁ～」「もしかしてドラゴンズ入団？ 野球界を盛り上げてくださいね。応援しています」「ドアラさん照れてない？」といった声が寄せられ、豪華な顔ぶれとの共演にファンの期待も高まっている。