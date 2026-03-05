【講師】

白井一幸 先生

1983年に日本ハムファイターズにドラフト1位で入団し、プロ野球選手として13年活躍。 選手引退後、1997年より日本ハムファイターズの球団職員となり、ニューヨーク・ヤンキースでのコーチ研修を経て、 2000年に2軍総合コーチに就任。

以後、2軍監督やヘッドコーチなどを歴任する中で、従来型の選手指導方法を一新。

コーチングを取り入れた選手指導で数々の優秀な若手選手を輩出し、リーグ優勝3回、日本一2回、さらには2023年WBC侍ジャパン ヘッドコーチとして優勝に貢献。

現在はメンタルコーチングでアスリートなどを支援する。

侍ジャパンから学ぶ、日常生活にも役立つメンタル術を解説しました。

＼「諦めるな」という声はいらない／

ピンチの時に「諦めるな」と言うと、自分がすでに諦めモードになっていることが伝染してしまう。

＞メンタルを前向きに変えるテクニック「ペップトーク」

大谷翔平選手の「憧れるのをやめましょう」という名言は、

事実を受け入れ、捉え方を変換し、具体的な行動を示して激励する

「ペップトーク」というテクニックであることが紹介されました。

＼失敗よりも成功した時を考える／

失敗しないためではなく、成功するためにプレーしているため、

成功した時のことを考えることが重要。

＼緊張を否定するのは禁物／

緊張は悪いものではなく、成功意欲の表れとして肯定的に捉えることで

気持ちが前向きになったり、集中したりすることができる。

＼目標を通過点にする／

「優勝」は“目標”であり、その先にある「感動を与える」などの“目的”を明確にすることが

「優勝」という“目標”達成に繋がる。

◆【特別授業】WBC直前！元MLB選手・齋藤隆先生が教える 世界の注目選手VS大谷！

【講師】

齋藤 隆 先生

1970年2月14日生まれ。

1991年ドラフト1位で「横浜大洋ホエールズ」（当時）入団。

横浜ベイスターズ、東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーしたのち、2006年からは、MLBのロサンゼルス・ドジャースやミルウォーキー・ブリュワーズなど5球団でプレー。

ドジャース時代の2008年、ブリュワーズ時代の2011年にそれぞれナ・リーグ地区優勝に貢献。

現役引退後は、MLBのサンディエゴ・パドレスのアジア環太平洋アドバイザーをつとめ、NPBの東京ヤクルトスワローズで一軍投手コーチ、2021年に横浜DeNAベイスターズで一軍チーフ投手コーチも務めた。

齋藤隆先生が、侍ジャパンの前に立ちはだかるライバル国の注目選手を解説

＼アメリカ代表／

前回大会で日本と優勝を争ったアメリカは、今回もスター選手が勢揃い

アーロン・ジャッジ選手：

代表のキャプテン。過去の試合では、大谷翔平選手のホームラン性の当たりをタイミングドンピシャのジャンプで強奪するなど、打撃だけでなく守備でも脅威となる存在。

カイル・シュワーバー選手：

前回大会の決勝、日本の優勝目前の8回裏で特大ホームランを放った恐るべき強打者。

この一打があったからこそ、9回に大谷投手がマウンドに上がる展開になったとも言える

影の立役者。

その他にも、ドジャースのウィル・スミス捕手や、

サイ・ヤング賞投手のポール・スキーンズ投手など、隙のない布陣となっている。

＼各国の個性豊かな要注意選手／

【ドミニカ共和国代表】フェルナンド・タティスJr.選手

過去の試合で起きた大谷選手との「死球騒動」で一触即発の事態になった際、大谷選手がジェスチャーでチームメイトを制止し、その後敵軍ベンチと談笑するという「王者の振る舞い」を見せた因縁の相手。

【メキシコ代表】ランディ・アロザレーナ選手

前回大会の準決勝で、岡本和真選手のホームラン性の打球をスーパーキャッチした国民的英雄。

【キューバ代表】ヨアン・モンカダ選手

日本球界で活躍するマルティネス投手やモイネロ投手も出場するキューバ代表の中で、一際目立つバリバリのメジャーリーガー。

実は彼はメジャーリーガーと「ミュージシャン」の二刀流で、自ら楽曲作りにも携わり、制作したMVはYouTubeで120万回再生を突破するなど音楽界でも高く評価されている。

【チェコ代表】オンジェイ・サトリア投手

前回大会で大谷選手から3球三振を奪い、世界中を驚かせたあの「電気技師」が今回も出場。

