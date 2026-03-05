来年デビューを予定している県産米の新品種「ゆきまんてん」が山形県村山市の小学校の給食に登場しました。

【写真を見る】一足お先にいただきます！ 県産米の新品種「ゆきまんてん」が給食に！ モチモチのお米に大満足！（山形）

おコメの新品種の見た目、味を児童たちはどのように感じたのでしょうか。

真っ白に輝く、大きな粒のおコメ。来年本格デビューを予定している県産米新品種の「ゆきまんてん」です。

県内の学校で初めてきのう村山市の戸沢小学校で、ゆきまんてんが給食に登場しました。

ゆきまんてんは、２０１２年から交配が始まりました。

雪若丸と山形１２２号を親に持ち、はえぬきに比べ高温に強く、安定した収量が期待できる品種で、大粒で、粒の色が特に白いことが特徴。

■「艶感が違います」

児童は食べる前から違いに気が付いたようです。

児童「いつも以上にふっくらしている」

児童「つや感が違います。楽しみです」

「いただきます」

初めて食べる「ゆきまんてん」。児童には笑みが浮かび、味も気に入ったようです。

■「ゆきまんてん」の味は？

児童「甘くてすすむご飯だと思いました」

児童「モチモチ感がすごいです」

児童「食べ過ぎてダイエットしてるの。だけど量より質ですからね」

県産米戦略推進課 矢野真二 課長補佐「ゆきまんてんの特性である白くておいしいというところを存分に味わっていただけたのかなと思っています。とてもみなさんモリモリ食べてますので非常によかったなと思っています」

来年の本格デビューに向け「ゆきまんてん」は今年、２０ヘクタールの水田に作付けされ試験的に栽培されるということです。