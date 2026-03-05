Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、黒柳徹子との2ショット写真を披露した。

佐久間は淡いくすみベージュのジャケットに、黒のプリントTシャツを合わせたカジュアルスタイルで登場。

ハッシュタグ「徹子の部屋」を付けて「（『徹子の部屋』に）出演させていただきました！！！」と、テレビ朝日系で放送中の『徹子の部屋』への出演を報告した。

佐久間の隣には、白いワンピースに淡いピンクベージュのツイードジャケットを羽織った黒柳徹子が微笑む2ショット写真をはじめ、計4点の写真を投稿。

1枚目から和やかなムードが伝わるスマイルショットに続き、2枚目、3枚目では佐久間、黒柳それぞれの楽屋前で撮影した記念ショットを。そしてラストには、フューシャピンクを中央にそこから、淡いピンク色を見事にグラデーションさせた大きなバラの花束の写真を披露した。

佐久間は、「徹子さんと手話でもお話しできて嬉しかったです」と顔文字を添えてスタジオの様子を綴り、「改めまして、徹子の部屋放送50周年おめでとうございます！！！！！」と“祝”マークを添えて、番組の50周年を祝った。

コメント欄には「出演おめでとう」と祝福のメッセージが多数寄せられた他、「徹子の部屋に出られるってすごい！」「貴重な写真を見せてくれて神」「幼い頃の佐久間くんほんとに可愛い」「ムチャ振りにも笑顔で応えるさっくんカッコいい」「バク転にオタ芸、楽しかったよ」「その笑顔一生守る！」など、出演を喜ぶ声が多数寄せられていた。

