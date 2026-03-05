櫻坂46、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』メインPVにてOPテーマ「What’s “KAZOKU”?」の音源が一部解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MBS/TBS系全国28局ネットで4月12日に放送開始となるTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期（毎週日曜 17時～）のメインPVが公開され、櫻坂46手掛けるオープニングテーマ「What’s “KAZOKU”?」の音源の一部が解禁となった。

■櫻坂46メンバーが出演する第1期を振り返る特番の放送も決定

また、4月5日17時からMBS/TBS系で特別番組『「夜桜さんちの大作戦」第2期直前スペシャルさくら満開ミッション（仮）』が放送されることが決定。この番組では、櫻坂46メンバーの松田里奈、森田ひかる、的野美青、谷口愛季が視聴者と一緒に第1期を振り返る。

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2024.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■関連リンク

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』作品サイト

https://mission-yozakura-family.com/

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/