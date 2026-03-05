　本日の日経平均株価は、前日まで連日で急落していた反動で自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比1032円高の5万5278円と4日ぶりに大幅反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は26社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、対米投融資第2陣で原発建設が有力候補と伝わり思惑買いが向かった日本ギア工業 <6356> [東証Ｓ]、モルガンスタンレーMUFG証券が目標株価を2800円→3200円に引き上げた前田工繊 <7821> [東証Ｐ]など。そのほか、日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2831> はごろも　　　東Ｓ　食料品
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業

<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業

<5985> サンコール　　東Ｓ　金属製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6356> 日ギア　　　　東Ｓ　機械
<6402> 兼松エンジ　　東Ｓ　機械

<6496> 中北製　　　　東Ｓ　機械
<6643> 戸上電　　　　東Ｓ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器

<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<6961> エンプラス　　東Ｐ　電気機器
<7821> 前田工繊　　　東Ｐ　その他製品
<9531> 東ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業

<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業

株探ニュース