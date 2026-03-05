この記事をまとめると ■映画「トラック野郎」の影響でデコトラがブームとなった ■デコトラはカスタムの方向性がいくつもある ■趣味で使うか仕事で使うかなど用途にあわせてさまざまなカスタム手法がある

デコトラとひと口にいっても種類はさまざま

荷物を運ぶトラックを煌びやかに飾り立てる。そんな文化が日本に根付き、広まったのは1970年代のこと。派手なトラックを題材とした映画「トラック野郎」の大ヒットにより、飾ったトラックが日本中で脚光を浴びるようになった。やがてデコレーショントラック、いわゆるデコトラという名前で認知され、日本独自の文化として知られるようになったのである。

近年では派手なデコトラで仕事をすることが難しくなったこともあり、トラックのデコレーション手法も時代に合わせて進化を遂げてきた。もちろん派手なものも数多く存在しているが、その多くは荷物を運ばない趣味車として活躍している。仕事車の大半は派手さから美しさを求めるようになり、時代に対応させているのだ。

そんなデコトラの世界には、昭和の時代からいくつかの飾り方が存在する。ただトラックを飾ればいいというのではなく、各車にオーナーの心意気や思いが体現されているのだ。ここでは、代表的なものをいくつかあげてみよう。

まずひとつめが、巨大なステンレスパーツでド派手に飾り立てるスタイル。これは平成後期から過激になったもので、仕事車ではなく趣味車で行われることが多い。とにかく張り出しを稼ぎ、車体を大きく見せようという意図が込められている。その結果、デコトラに詳しくない人でさえも驚かせるような圧倒的なインパクトを獲得することができるのだ。そのようなデコトラのことを、専門誌「トラック魂」ではスーパーアートと呼んでいる。

ふたつめは、昭和の雰囲気を感じさせるクラシカルな飾り方。これはデコトラ界でレトロアートと呼ばれており、その名のとおり1970年代の飾り方を現在の車両に施すもの。流線的となったキャビンの形状には適さない飾り方となっているが、その部分の対策こそ評価の分かれ目となっている。マーカーランプと呼ばれる小さな電飾パーツまで昭和のアイテムを使用するなど、こだわり思考の強いオーナーが多いのが特徴だ。

3つめは、機能美を活かした仕事車アートと呼ばれるもの。これは大きな飾りを取り付けるのではなく、ベース車の特性を活用した味ある飾り付けを施したものとなっている。カラーリングや文字などに力を注ぎ、派手さよりも妖しさ、もしくは貫禄と迫力感を漂わせる内容で人気を集めている。

4つめは、細かなステンレス加工を施した神戸・淡路仕様と呼ばれるスタイル。これは1970年代に四方を海で囲まれた兵庫県は淡路島で生み出されたスタイルで、鉄製のキャビンが海風で錆びないようにステンレスで覆い隠したというものがルーツとなっている。派手さという面では劣るものの、芸術的なるステンレス加工の技術力に魅了される人は多い。すべてが職人による手作りの一点物となるために高額になってしまうが、だからこそマニアにウケる内容となっている。

昭和のデコトラしか知らない人たちにしてみれば、デコトラとは車体に絵を描き、多種多様の電飾を取り付けたものを想定するだろう。だが近年では荷物を積むためのボディをオーダーメイドで製作したり、普段は見えないような部分に力を入れていたりする。ひと口にデコトラだといってみても、ふたを開けると多種多様のスタイルが存在しているのだ。改造車の種類は数多く存在するが、デコトラほどの多様性を持ったものは、なかなか存在しないのではないだろうか。だからこそ奥が深く、面白いのである。

仕事で使うか、趣味で所有するか。派手さを求めるか、美しさを求めるか。乗る側にも見る側にも数多くの選択肢を与えてくれるデコトラという日本独自の文化は、これからも果てることなく発展し続けることだろう。