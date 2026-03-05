ÆüËÜ¡¢¤¤¤¶WBCÏ¢ÇÆ¤Ø¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö½àÈ÷¤Ç¤¤¿¡×
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥¬¡¼8¿Í¤òÍÊ¤·¡¢ÎòÂå¶þ»Ø¤Î¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤àÆüËÜ¤Ï6Æü¤Î½éÀï¤ÇÂæÏÑ¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¡ÖºÇ½ÅÍ×¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÇÈó¸ø³«¤Ç¤ÎºÇ½ªÄ´À°¡£Â¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡Ê¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÅêÂÇ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤òÇ¤¤»¤¿»³ËÜ¤Ë¤Ï¡ÖÈàËÜÍè¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Î³«ËëÀï¤òÍî¤È¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ï¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£2024Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×·è¾¡¤Ç0¡½4¤È´°ÇÔ¤·¤¿ÆñÅ¨¤ò¡ÖÅê¼êÎÏ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¡×¤È·Ù²ü¡£¡ÖÀèÀ©¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÀï¤¤¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´30Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Î2Æü¡£µß±ç¿Ø¤Ë¤±¤¬¤Ë¤è¤ë¼Âà¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤¿¡£