【ZARAのエクリュ色】が超おしゃれ！ 大人の垢抜けに♡「こなれスニーカー」

軽やかな着こなしを作りたい春コーデ。アクティブにお出かけを楽しむ日の足元は、スニーカーなら心強い。新調するなら、白よりもやわらかで肌なじみのよさも魅力のエクリュカラーをぜひ候補に。今回は、大人コーデにこなれ感を醸し出せそうなスニーカーを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。あらゆるカラーと好相性なので、気づけばヘビロテしている一足になるかも。

大人スタイルにマッチするこなれスニーカー

【ZARA】「コントラストヒールディテールスニーカー」\3,590（税込・セール価格）

かかと部分に入ったコントラストカラーが、さりげないアクセントになるアイテムスニーカー。シンプルなデザインで、大人カジュアルにマッチしそうです。ソールは約3cmと厚めで、さりげないスタイルアップやトレンド感をプラスできそう。

厚底ながら軽やかな印象のエクリュスニーカー

【ZARA】「フェイクパールプラットフォームスニーカー」\8,590（税込）

ツイード調の異素材ミックスが特徴で、足元から垢抜けを狙えそうなスニーカー。所々にビーズが編み込まれていて華やかさがあり、大人女性が取り入れやすいデザインになっています。ソールの高さは約7.5cmと存在感があるものの、色味がやわらかなエクリュなので、重たく見えにくいのがポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

