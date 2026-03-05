「菓子袋は小さく畳まないで！？」実は迷惑だった【プラごみの捨て方】に「そうだったのか！」

「良かれと思ってつづけていた習慣が、実は逆効果だった！」なんて経験ありませんか？

今回は筆者の知人A子さんから聞いた、ゴミ出しにまつわるエピソードをご紹介します。

A子さんの体に染み付いた「クセ」でもあるその工夫が、実はリサイクルの現場を困らせていたそうです……。

お菓子の袋を「畳むクセ」

私の母は、どんなに慌ただしくても、ゴミをそのまま捨てない人でした。お菓子の袋もレジ袋も、指先でシュッと空気を抜き、小さく四角に折りたたむのです。

子どものころからそれを見て育った私にとって、それはもはや「家事の作法」というより、無意識に手が動く「クセ」のようなものでした。綺麗に折りたたまれた袋を見ると気持ちスッキリするのです。

娘にも「ゴミは小さくすればするほど、ゴミ袋の節約にもなるし、環境に優しいんだよ」と伝えてきました。

娘の指摘に凍りついた日

その日もいつものように、私はスナック菓子の袋を小さく折りたたみ、ゴミ箱へ入れようとしました。

すると、数日前にリサイクル工場に社会科見学に行ってきた小学生の娘が、私にこう言うのです。